Dramma nella cittadina vesuviana di Mariglianella, dove un giovane di 17 anni, Daniele, è stato rinvenuto morto nella giornata di oggi all’interno di un cantiere edile. La scoperta è avvenuta poche ore dopo l’intensificarsi delle ricerche, partite in seguito alla sua improvvisa scomparsa.

Il ragazzo era sparito nella serata di ieri, intorno alle 19, mentre si trovava in via Napoli a bordo della sua mountain bike. Da quel momento di lui non si erano avute più notizie.

L’appello della famiglia

La scomparsa era stata segnalata anche dal programma televisivo Chi l’ha visto?, andato in onda ieri sera. Nel corso della trasmissione la zia del ragazzo aveva lanciato un accorato appello, raccontando che Daniele si era allontanato dalla sua abitazione e non aveva più fatto ritorno.

«Ha il cellulare spento e non riusciamo a trovarlo» aveva spiegato, descrivendo l’abbigliamento che il giovane indossava al momento della sparizione: jeans e maglietta nera.

Le indagini e l’ipotesi degli inquirenti

Secondo fonti vicine agli investigatori, il 17enne potrebbe essersi tolto la vita. Al momento, tuttavia, le autorità stanno lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire con precisione le ultime ore del ragazzo.

Comunità sotto shock

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Mariglianella, dove il giovane era molto conosciuto. In queste ore amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia, sconvolta dalla perdita improvvisa.