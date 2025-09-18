Un padre disperato lancia un appello per ritrovare il figlio di 7 anni, M.P.I., scomparso dal 1° settembre dopo le vacanze trascorse con la madre. Da allora del bambino non si hanno più notizie: non è tornato a Napoli né per la riapertura delle scuole né per riabbracciare i familiari e i compagni di classe.

La vicenda

Il tribunale aveva già emesso un provvedimento che vietava il trasferimento del minore altrove, riconoscendo alla madre – una modella senegalese di 32 anni – solo tempi di visita limitati. Nonostante questo, il piccolo risulta irreperibile.

Il padre ritiene che l’ex moglie lo stia nascondendo con l’aiuto di alcuni familiari, già denunciati insieme alla donna presso la Procura di Milano.

Le ricerche

Il genitore, assistito dagli avvocati Angelo Pisani e Carlo Bianco, ha avviato indagini difensive private. Grazie ad alcune immagini di telecamere di sorveglianza, sarebbe emerso che il bambino ha lasciato l’alloggio materno in compagnia di un uomo al momento non identificato.

Intanto, a Napoli, i genitori dei compagni di classe hanno segnalato il caso al servizio 1523.it contro la violenza sui minori, chiedendo massima attenzione da parte delle istituzioni.

L’appello degli avvocati

«Quando parliamo di sottrazione è come parlare di un sequestro di persona» ha dichiarato l’avvocato Pisani, chiedendo un intervento immediato da parte delle autorità:

«Ogni minuto è prezioso: occorre impedire che il bambino lasci il Paese, soprattutto perché, nelle ultime ore, sarebbe stata presentata agli organi diplomatici senegalesi una richiesta di passaporto per il piccolo».

L’avvocato sollecita l’azione immediata di carabinieri, polizia e guardia di finanza, in attesa dei provvedimenti del tribunale di Napoli.

Il grido del padre

Il padre non si arrende: distribuisce volantini per le strade di Milano con la foto del figlio, mostrando il volto del bambino a chiunque possa fornire informazioni utili. Un’intera comunità si è stretta attorno a lui nella speranza di riportare presto a casa il piccolo.