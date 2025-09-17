Un uomo di 44 anni di Napoli ha lanciato un appello pubblico per ritrovare il figlio di 7 anni, scomparso dal 3 settembre. Secondo quanto denunciato, il bambino sarebbe stato sottratto dall’ex moglie, una modella senegalese di 32 anni residente a Milano, che avrebbe violato le disposizioni del tribunale.

La vicenda giudiziaria

Dopo la separazione, la coppia era rimasta coinvolta in una lunga causa civile. Con una sentenza, il tribunale di Napoli aveva disposto l’affidamento del bambino al padre, riconoscendo alla madre solo tempi limitati di visita.

Nonostante questo, lo scorso agosto la donna avrebbe portato il figlio a Milano, contravvenendo alle decisioni dei giudici. Dal 3 settembre non si hanno più notizie del piccolo, che non è rientrato a Napoli neppure per il primo giorno di scuola.

Le indagini a Milano

A Milano vivono anche la nonna e lo zio materno del bambino, entrambi ascoltati dagli inquirenti insieme alla madre. Nessuno, però, ha fornito informazioni utili. Il pm di turno ha disposto per loro una denuncia a piede libero.

Nel frattempo, il padre – assistito dagli avvocati Angelo Pisani e Carlo Bianco – ha avviato indagini difensive private. Attraverso le immagini di alcune telecamere, sarebbe emerso che il bambino si è allontanato dall’abitazione materna in compagnia di un uomo non ancora identificato.

L’appello del padre

«Vi prego, aiutatemi a riportare mio figlio a casa sano e salvo» – ha dichiarato l’uomo tramite i suoi legali – «Ha solo sette anni, ha bisogno di stabilità e di certezze. È appena iniziata la scuola, i suoi amici lo aspettano. Chiunque avesse informazioni o lo avesse visto contatti subito i miei avvocati».