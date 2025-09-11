Durante la cerimonia di presentazione della nuova stazione Monte Sant’Angelo della Linea 7 della metropolitana di Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è reso protagonista di una gaffe che ha suscitato curiosità e qualche sorriso tra i presenti.

L’episodio con la moglie di Kapoor

Rivolgendosi allo scultore britannico di origini indiane Anish Kapoor, autore delle monumentali installazioni che caratterizzano la stazione, De Luca lo ha ringraziato per «aver arricchito la nostra città di un altro segno d’arte». Successivamente, ha rivolto un ringraziamento anche alla donna che aveva tradotto in italiano alcuni passaggi dell’intervento dell’artista:

«Questa bellissima ragazza non è solo una brava traduttrice, ma è la figlia di Kapoor».

La donna in questione era però Oumaima Boumoussaoui, moglie di Kapoor, non sua figlia.

La correzione di De Luca

Resosi conto dell’errore, il governatore campano ha corretto subito le sue parole con ironia:

«È la moglie? Chiedo scusa. Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo, siamo gemellati da questo punto di vista».

Una presentazione tra arte e politica

La gaffe è avvenuta nel corso di una cerimonia molto attesa: la presentazione della stazione Monte Sant’Angelo, realizzata da Webuild per conto di Eav. L’opera, arricchita dalle installazioni di Kapoor, è destinata a diventare una delle nuove “Stazioni dell’Arte” di Napoli, collegando il campus universitario Federico II e il Rione Traiano con il centro cittadino.