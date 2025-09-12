JYSK, catena internazionale di arredamento e articoli per la casa, è alla ricerca di nuovo personale per i propri punti vendita e per le sedi centrali di Roma e Milano. Al momento sono circa 180 le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale, con opportunità sia a tempo pieno che part-time.

Opportunità nei negozi JYSK

L’azienda, già presente in Italia con 104 punti vendita e oltre 850 dipendenti, continua a crescere ed è alla ricerca di risorse da inserire nei team di vendita e di gestione dei negozi. Tra le prossime aperture in programma spicca il nuovo store di San Donà di Piave (Veneto), per il quale sono in corso le selezioni.

Le figure più richieste in questa fase sono:

Addetti vendita e Sales Assistant, con possibilità di inserimento anche per candidati appartenenti alle categorie protette;

Referenti logistici, a supporto delle attività di magazzino e rifornimento;

Deputy Store Manager, Vice Store Manager e Store Manager, con compiti di coordinamento e gestione delle risorse nei punti vendita.

Assunzioni anche nelle sedi centrali

Oltre alle posizioni nei negozi, JYSK offre opportunità di lavoro negli uffici di Roma e Milano, per ruoli di staff e supporto alle attività aziendali.

Come candidarsi

Chi desidera lavorare in JYSK può candidarsi online attraverso la sezione Lavora con noi disponibile sul sito ufficiale del Gruppo. Nella pagina dedicata alle carriere è possibile consultare l’elenco aggiornato delle posizioni aperte, inviare il proprio curriculum e monitorare future selezioni legate alle nuove aperture.