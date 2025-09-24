La comunità di Villaricca è in lutto per la scomparsa di Ivan Mangusi, 30 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale la notte di Ferragosto. Dopo oltre un mese di coma, il giovane non ce l’ha fatta: il suo cuore si è fermato ieri, gettando nello sconforto familiari e amici.

L’incidente nella notte di Ferragosto

Il dramma risale alle 4 del mattino del 15 agosto, quando la moto su cui Ivan viaggiava ha perso improvvisamente il controllo ed è finita contro la rotonda Grande Sud, al confine tra Giugliano e Qualiano.

I soccorsi sono stati immediati: il 30enne fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano, ma le condizioni apparvero subito gravissime. Ricoverato in terapia intensiva, non ha mai ripreso conoscenza.

Il dolore della comunità

La notizia della sua morte ha scosso profondamente Villaricca, dove Ivan era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio affidati ai social da amici e conoscenti, che lo ricordano come un ragazzo solare e generoso.

I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni: l’intera comunità si stringerà attorno alla famiglia Mangusi in questo momento di dolore.