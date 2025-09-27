Italferr S.p.A., società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha avviato una selezione nazionale per l’inserimento di assistenti alla realizzazione di lavori civili e tecnologici. Le nuove risorse saranno impiegate in cantieri ferroviari e stradali di rilevanza strategica.

Mansioni principali

Gli assistenti selezionati avranno il compito di:

coordinare e dirigere il personale tecnico e operativo in cantiere;

mantenere i rapporti formali con le imprese appaltatrici, garantendo il rispetto di capitolati e tempistiche;

supportare la pianificazione strategica degli investimenti e monitorare lo stato di avanzamento fisico ed economico delle opere;

predisporre documentazione tecnica, contabile e amministrativa relativa ai lavori in corso.

Sedi di lavoro

Le posizioni sono disponibili in diverse città italiane, tra cui:

Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Verona.

Requisiti richiesti

Per candidarsi è necessario possedere i seguenti requisiti minimi:

diploma tecnico o laurea (triennale/magistrale) in architettura, ingegneria civile, ambientale, elettrica, elettronica, dei trasporti o delle telecomunicazioni;

esperienza pregressa in ruoli analoghi o in contesti di cantiere;

ottima conoscenza di Microsoft Office, Autodesk Autocad e MS Project;

buona conoscenza della lingua inglese;

capacità comunicative, organizzative e attitudine al lavoro in team;

disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Condizioni contrattuali

Italferr offre:

contratto a tempo indeterminato;

retribuzione commisurata all’esperienza;

piano di welfare aziendale e assicurazione sanitaria integrativa.

Scadenza e candidatura

Il termine per presentare domanda è fissato al 15 ottobre.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso la sezione “Lavora con Noi” sul sito ufficiale del Gruppo Ferrovie dello Stato.