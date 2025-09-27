Italferr S.p.A., società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha avviato una selezione nazionale per l’inserimento di assistenti alla realizzazione di lavori civili e tecnologici. Le nuove risorse saranno impiegate in cantieri ferroviari e stradali di rilevanza strategica.
Mansioni principali
Gli assistenti selezionati avranno il compito di:
coordinare e dirigere il personale tecnico e operativo in cantiere;
mantenere i rapporti formali con le imprese appaltatrici, garantendo il rispetto di capitolati e tempistiche;
supportare la pianificazione strategica degli investimenti e monitorare lo stato di avanzamento fisico ed economico delle opere;
predisporre documentazione tecnica, contabile e amministrativa relativa ai lavori in corso.
Sedi di lavoro
Le posizioni sono disponibili in diverse città italiane, tra cui:
Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Verona.
Requisiti richiesti
Per candidarsi è necessario possedere i seguenti requisiti minimi:
diploma tecnico o laurea (triennale/magistrale) in architettura, ingegneria civile, ambientale, elettrica, elettronica, dei trasporti o delle telecomunicazioni;
esperienza pregressa in ruoli analoghi o in contesti di cantiere;
ottima conoscenza di Microsoft Office, Autodesk Autocad e MS Project;
buona conoscenza della lingua inglese;
capacità comunicative, organizzative e attitudine al lavoro in team;
disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.
Condizioni contrattuali
Italferr offre:
contratto a tempo indeterminato;
retribuzione commisurata all’esperienza;
piano di welfare aziendale e assicurazione sanitaria integrativa.
Scadenza e candidatura
Il termine per presentare domanda è fissato al 15 ottobre.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso la sezione “Lavora con Noi” sul sito ufficiale del Gruppo Ferrovie dello Stato.