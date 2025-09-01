Nuovo episodio di tensione per il deputato Francesco Emilio Borrelli. Nella serata di ieri, durante una diretta trasmessa sui propri canali social, il parlamentare è finito circondato da alcuni lavoratori del ristorante finito al centro delle indagini sull’esplosione avvenuta qualche mese fa in Via Foria, a Napoli.

Nel corso del collegamento, Borrelli ha accusato l’attività commerciale di pratiche abusive e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è concluso con l’allontanamento del deputato da parte della sua scorta. Poco dopo, lo stesso esponente politico ha denunciato pubblicamente l’accaduto, definendo inadeguato il trattamento subito e sottolineando la necessità di maggiore attenzione nei confronti di episodi di questo genere.