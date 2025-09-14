Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di San Marzano sul Sarno. Rocco Sant’Anastasio, 41 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre percorreva in bicicletta via Alcide De Gasperi. L’impatto, avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera, non gli ha lasciato scampo.

La dinamica dell’incidente

La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso. Secondo una prima versione fornita dal conducente della Fiat Grande Punto coinvolta, anch’egli residente a San Marzano sul Sarno, il ciclista sarebbe comparso all’improvviso sulla carreggiata, rendendo impossibile evitare la collisione. Tuttavia, questa ipotesi dovrà essere verificata dagli investigatori.

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese, hanno già acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Questi filmati, insieme alle testimonianze dei numerosi passanti che hanno assistito alla tragedia, saranno fondamentali per chiarire con precisione le cause dell’incidente.

I soccorsi

L’intervento dei sanitari è stato immediato, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per Sant’Anastasio non c’è stato nulla da fare. La violenza dell’impatto non gli ha lasciato possibilità di sopravvivere.

Indagini in corso

Il conducente dell’auto è stato già ascoltato dagli inquirenti, che ora stanno valutando eventuali responsabilità. L’obiettivo è accertare se siano state rispettate tutte le norme del codice della strada e stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale.

Comunità in lutto

La notizia della scomparsa di Rocco Sant’Anastasio ha profondamente colpito San Marzano sul Sarno. In tanti, nelle ultime ore, hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia della vittima, ricordando l’uomo con affetto e cordoglio.