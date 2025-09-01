Grave incidente stradale ieri a Battipaglia, in provincia di Salerno. Un giovane di 25 anni, mentre percorreva via Roma in bicicletta, è stato travolto da un autobus.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine e i sanitari del 118 insieme ai volontari del Vopi. Il ciclista, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia e successivamente ricoverato al Santa Maria della Speranza.

Le condizioni del ferito

Il ragazzo ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. Al momento resta ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.