Una turista di circa 20 anni è stata investita sabato notte a Napoli mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Trieste e Trento, all’incrocio con via Nardones. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, al termine del concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito, quando la zona era affollata da migliaia di persone.

Secondo le testimonianze raccolte, uno scooter — guidato da un uomo che procedeva a velocità sostenuta — ha percorso via Nardones sfiorando diversi passanti prima di colpire la giovane alla gamba. Dopo l’impatto lo scooter si è allontanato tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli; la ragazza è caduta a terra emettendo un urlo. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Municipale, della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi e trasferito la ragazza in ospedale.

L’onorevole Francesco Borrelli ha definito il conducente «un criminale della strada pericoloso che deve essere immediatamente identificato», denunciando il comportamento del fuggitivo che non si è fermato a prestare soccorso. «Mi chiedo come sia possibile correre a tutta velocità in mezzo a centinaia di persone appena uscite da un concerto — ha aggiunto — rischiando di fare una strage. Questi soggetti devono essere puniti severamente e non si deve più concedere loro la possibilità di guidare uno scooter o un’auto».

Il fatto avviene a poche ore dall’incidente mortale di corso Umberto, dove una studentessa spagnola ha perso la vita travolta da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un testimone ha riferito che già il giorno prima, nello stesso punto, si era verificato un episodio simile, fortunatamente senza feriti: «È un incrocio pericolosissimo».

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare il conducente del mezzo e ricostruire con precisione la dinamica. Al momento non sono resi noti dettagli sulle condizioni cliniche della turista né sull’eventuale quadro sanzionatorio in corso.