Si è spenta in ospedale Maria Venza, 50 anni, residente a Villa Castelli, a tre settimane dal grave incidente stradale in cui era rimasta coinvolta. La donna era alla guida della sua Fiat 500 il 31 agosto scorso, quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un muro. Dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco, rendendo la scena dell’incidente ancora più drammatica. I soccorritori intervenuti sul posto riuscirono a trarre in salvo Maria Venza, immediatamente trasportata d’urgenza al Perrino di Brindisi, dove i medici hanno lottato per settimane per salvare la sua vita.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le condizioni della donna sono peggiorate fino al tragico epilogo di poche ore fa, lasciando nello sgomento la comunità di Villa Castelli. L’incidente ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e vicini, che ricordano Maria come una persona solare e amata da tutti.

I funerali si terranno domani alle 17:00 nella chiesa principale di Villa Castelli. La notizia della sua morte ha già raccolto numerosi messaggi di cordoglio sui social e nella comunità locale, dove la famiglia Venza è molto conosciuta.