Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Intercultura presenteranno il nuovo rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca “Internazionalizzazione della scuola: mobilità e formazione al centro”. L’evento si terrà nella sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito alle 15:00, del 9 ottobre prossimo.

Il Rapporto 2025

Il rapporto offrirà una panoramica approfondita sull’internazionalizzazione delle scuole italiane e sulla mobilità studentesca, evidenziando le tendenze e le sfide del settore. La presentazione sarà affidata a Nando Pagnoncelli, Presidente di IPSOS.

Le Scuole Modello

Durante l’evento saranno premiate le cinque scuole modello per l’internazionalizzazione 2025, selezionate per le loro eccellenze nella promozione dell’internazionalizzazione e della mobilità studentesca.

Gli Interventi

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui Sabrina Capasso, Direttore Generale Affari internazionali e internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Marcello Bettoni, ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, e Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tre.