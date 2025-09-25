Una nave portarinfuse battente bandiera del Belize, con equipaggio completamente russo, è stata sequestrata nel Porto di Napoli per gravi carenze igieniche e problemi che compromettevano la sicurezza della navigazione. L’imbarcazione trasportava grano ed è stata sottoposta a controllo dalle autorità portuali in base alle linee guida della European Maritime Safety Agency (EMSA) e al Memorandum di Parigi (Paris MOU).

Ispezione della Guardia Costiera

All’arrivo della nave, la Guardia Costiera di Napoli, diretta dal contrammiraglio Gaetano Angora, ha effettuato un’ispezione approfondita, riscontrando:

carenze igieniche nelle cabine dell’equipaggio, nei locali pubblici e di intrattenimento;

mancanza di provviste adeguate per il viaggio;

presenza di insetti in cucina, dispensa e mensa;

malfunzionamenti agli impianti di riscaldamento e ventilazione;

perdite significative dai generatori e dal motore principale nella sala macchine.

Queste condizioni hanno classificato la nave come ad alto rischio per la sicurezza della navigazione, rendendo necessaria l’immediata sospensione delle attività di bordo.

Conseguenze e sanzioni

La nave è stata posta sotto sequestro. Nei prossimi giorni sarà effettuata una nuova ispezione, e solo in caso di esito positivo sarà autorizzata la ripartenza.

Al comandante e all’armatore dell’imbarcazione è stata comminata una sanzione di 4.000 euro per le violazioni riscontrate.