Buone notizie per le famiglie che hanno fatto richiesta del bonus nuovi nati 2025: l’INPS ha annunciato un nuovo ciclo di pagamenti destinato a chi ha presentato domanda nelle scorse settimane. La misura, attesa da molte famiglie, rappresenta un sostegno economico concreto per affrontare le prime spese legate all’arrivo di un bambino.

Cos’è il bonus nuovi nati 2025

Il bonus da 1.000 euro per i nuovi nati è un contributo economico erogato dall’INPS a favore delle famiglie con bambini nati o adottati nel corso del 2025. Si tratta di un aiuto una tantum, cioè riconosciuto una sola volta per ciascun figlio, e viene accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente.

Questa misura non deve essere confusa con l’Assegno Unico Universale: il bonus è un’iniziativa autonoma, pensata per coprire parte delle spese più immediate, come pannolini, latte artificiale, vestiario e prodotti sanitari per la prima infanzia.

Requisiti per ottenere il bonus

Per accedere al contributo, i beneficiari devono rispettare specifici requisiti:

nascita o adozione avvenuta dal 1° gennaio 2025;

valore dell’ISEE familiare inferiore a 40.000 euro;

presentazione della domanda entro 120 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore;

residenza stabile in Italia.

L’importo è fisso e non varia in base al reddito: tutte le famiglie idonee ricevono 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato.

Come presentare domanda

La richiesta del bonus deve essere inoltrata attraverso i canali ufficiali dell’INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati abilitati.