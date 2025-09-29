Il mese di ottobre 2025 sarà particolarmente intenso per i beneficiari delle prestazioni INPS. Tra pensioni, indennità di disoccupazione, assegni familiari e nuove misure come la Carta Dedicata a Te, i pagamenti seguiranno un calendario ben definito.

Pensioni INPS: pagamenti dal 1° ottobre

Le pensioni saranno erogate a partire da mercoledì 1° ottobre. Chi ritira in contanti presso gli sportelli postali dovrà seguire la consueta turnazione alfabetica per cognome, che si estenderà per più giorni.

NASpI: accrediti dal 6 ottobre

L’indennità di disoccupazione NASpI, riferita al mese di settembre, sarà in pagamento tra il 6 e il 7 ottobre, con le prime lavorazioni già dal 1° ottobre.

Assegno di Inclusione: due tranche

Il nuovo Assegno di Inclusione (ADI) sarà erogato in due date:

15 ottobre: prima mensilità o arretrati

27 ottobre: ricariche mensili per i beneficiari già attivi

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Anche il Supporto Formazione e Lavoro seguirà lo stesso calendario: pagamenti previsti il 15 e il 27 ottobre, con possibili variazioni a seconda della lavorazione delle pratiche.

Assegno Unico: date centrali 20 e 21 ottobre

Per le famiglie beneficiarie dell’Assegno Unico Universale, i pagamenti principali sono fissati tra il 20 e il 21 ottobre. Chi ha subito variazioni negli importi (ad esempio per ISEE aggiornato o modifiche familiari) potrebbe ricevere l’accredito in date differenti.

Carta Dedicata a Te: novità in arrivo

La distribuzione della nuova Carta Dedicata a Te, destinata alle famiglie in difficoltà, dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre 2025. La gestione sarà affidata ai Comuni, che comunicheranno tempi e modalità di consegna ai beneficiari.