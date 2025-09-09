Dublino, 26-29 agosto 2025 – La Conferenza internazionale dell’Association for Teacher Education in Europe (ATEE) si è svolta presso il Marino Institute of Education di Dublino. L’importante manifestazione ha riunito esperti di formazione degli insegnanti da tutta Europa per discutere le sfide e le opportunità dell’educazione nel XXI secolo.

La conferenza, dal titolo “The Making of Authentic Teachers in Ages of Artificiality?”, ha esplorato il tema dell’autenticità nell’insegnamento e nella formazione degli insegnanti in un’epoca caratterizzata da pressioni performative, avanzamenti tecnologici e identità in evoluzione. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su questioni cruciali come l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’educazione, le politiche educative e lo sviluppo professionale degli insegnanti.

INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, ha partecipato attivamente alla conferenza, presentando i propri risultati e contribuendo al dibattito scientifico. Questa partecipazione ha segnato un importante passo per INDIRE, che è entrato a far parte della rete internazionale ATEE come socio collettivo.

La conferenza ATEE 2025 ha rappresentato un’opportunità importante per riflettere sulle sfide e le opportunità dell’educazione nel XXI secolo e per condividere esperienze e conoscenze tra esperti del settore. La partecipazione di INDIRE ha sicuramente rafforza il suo impegno nella ricerca e nell’innovazione educativa.