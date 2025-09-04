Questa mattina un grave incidente stradale ha provocato la chiusura totale della Strada Statale 268 “del Vesuvio” in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 7,200 nel territorio di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto quattro veicoli e ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine. Le autorità stanno gestendo la viabilità con deviazioni segnalate sul posto, per ridurre i disagi agli automobilisti.

La circolazione resterà interrotta fino al completamento delle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e alla messa in sicurezza della carreggiata. L’obiettivo è ripristinare la normale viabilità nel minor tempo possibile.

Chi viaggia lungo la SS 268 Napoli – Vesuvio è invitato a seguire i percorsi alternativi indicati e a prestare la massima attenzione.