Tragedia sulle strade della Tanzania, dove nella serata di ieri un grave incidente ha causato la morte di quattro religiose missionarie e dell’autista che le accompagnava. Le suore appartenevano alla Congregazione delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù ed erano di ritorno da una missione, pronte a rientrare in Italia.

Le vittime

Nell’impatto hanno perso la vita:

suor Lilian Gladson Kapongo, superiora generale, suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, originaria di Castellammare di Stabia (Napoli), suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, suor Stellamaris Muthini,

e l’autista del mezzo, di nome Bonifasi.

Una quinta religiosa, suor Paulina Crisante Mipata, è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in ospedale.

Il dolore della comunità religiosa

Le missionarie erano dirette a Santa Marinella, sede italiana della Congregazione fondata un secolo fa dalla beata Maria Crocifissa Curcio.

La vicaria generale dell’Istituto, suor Zelia da Conceiçao Dias, ha chiesto «preghiere in questo momento di sofferenza che tocca tutta la famiglia religiosa delle Suore Carmelitane».

Anche la diocesi di Porto-Santa Rufina ha espresso il proprio cordoglio, unendosi «nella doverosa preghiera di suffragio per le care Suore Carmelitane», così come la UISG (Unione internazionale delle superiore generali), che ha inviato un messaggio di vicinanza: «Con profondo dolore ci uniamo a voi in questo momento di grande sofferenza».

Una perdita che segna la comunità

La scomparsa improvvisa delle religiose rappresenta un duro colpo non solo per la Congregazione, ma anche per la comunità ecclesiale italiana e internazionale, che ha riconosciuto nelle vittime donne di fede e dedizione missionaria.