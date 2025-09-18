Si chiamavano Umberto Amato, 65 anni, ed Emanuela Esposito, 61 anni, le due vittime del drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Tangenziale di Napoli. La coppia, residente a Fuorigrotta, stava percorrendo in moto la galleria di Monte Sant’Angelo in direzione Capodichino quando, intorno alle ore 22, il mezzo a due ruote si è schiantato violentemente contro le barriere laterali.

L’impatto fatale

I coniugi viaggiavano a bordo di una Yamaha di grossa cilindrata ed entrambi indossavano il casco protettivo. Tuttavia, la violenza dell’urto non ha lasciato scampo: Amato è morto sul colpo, mentre la moglie è deceduta pochi minuti più tardi. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118, giunto immediatamente sul posto.

Le indagini della Polizia Stradale

A chiarire la dinamica dell’incidente sono gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Fuorigrotta, che hanno escluso al momento il coinvolgimento di altri veicoli. L’ipotesi più probabile resta quella della velocità elevata, considerata dagli investigatori il principale fattore del tragico schianto. La Procura di Napoli sta comunque valutando tutti gli elementi raccolti.

Un quartiere sotto shock

La notizia della morte della coppia ha profondamente scosso la comunità di Fuorigrotta, dove i due coniugi erano molto conosciuti. Restano dolore e sgomento per una tragedia che ha trasformato una normale serata di viaggio in una drammatica fatalità.