Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio in via Calatafimi, a Belpasso, in provincia di Catania. Nel violento scontro tra una Fiat Panda e uno scooter hanno perso la vita i due conducenti: un anziano di 80 anni e un ragazzo di appena 16 anni, entrambi residenti nella zona.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze. È richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, ma il velivolo è rientrato senza pazienti a bordo poiché, purtroppo, per le due vittime non c’era più nulla da fare.

Un terzo coinvolto nell’incidente è rimasto ferito in modo non grave e non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi e la viabilità

La gestione del traffico e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidati ai Carabinieri e alla Polizia Locale.

L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e le indagini dovranno stabilire con chiarezza la causa dello scontro, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Belpasso.