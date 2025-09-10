Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la Statale 101 Lecce-Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Lequile in direzione Gallipoli. A rimanere coinvolti sono stati otto motociclisti, sette conducenti e un passeggero.

La vittima

A perdere la vita è stato Mauro Carafa, 36 anni, originario di Monteroni (Lecce), alla guida di una moto BMW 1000. Soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecce, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate.

Gli altri sette motociclisti sono stati trasportati negli ospedali di Lecce e Copertino con codici giallo e verde. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dello schianto. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.