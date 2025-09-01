Disagi sulla linea Napoli-Sarno della Circumvesuviana a causa di un incendio scoppiato nei pressi della stazione di Striano. L’Ente Autonomo Volturno, che gestisce le linee vesuviane, ha comunicato che la circolazione è sospesa tra Poggiomarino e Sarno fino a cessato pericolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I passeggeri sono invitati a verificare aggiornamenti in tempo reale e a considerare percorsi alternativi, soprattutto per chi deve raggiungere Napoli o le località lungo la tratta interrotta. Non sono ancora disponibili stime precise sui tempi di riapertura, ma l’azienda aggiornerà costantemente la situazione attraverso i propri canali ufficiali.