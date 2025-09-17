Paura nella notte a Velia di Ascea Marina, in provincia di Salerno. Intorno alle 3.30 un incendio è divampato in un appartamento situato al secondo piano di uno stabile in località Parco Venere. I proprietari, svegliati dal fumo, hanno immediatamente contattato i Vigili del Fuoco.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri, provenienti dai distaccamenti di Vallo della Lucania e Policastro, oltre a un’autoscala e un’autobotte partite da Eboli e Salerno.

La coppia residente nell’abitazione è stata fatta evacuare in via preventiva, per motivi di sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Danni ingenti all’appartamento

Nonostante il tempestivo intervento, le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione. Lo stabile, composto da tre piani, non ospita altre famiglie e non è stato necessario procedere a ulteriori evacuazioni.