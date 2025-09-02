Un violento incendio si è sviluppato nella serata di ieri a Castelnuovo Cilento, in località Coppola, all’interno di un’azienda agricola. Le fiamme hanno completamente distrutto un fienile, causando danni ingenti alla struttura.

L’allarme e i primi soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 18:30, quando i residenti della zona hanno notato un denso fumo levarsi dall’area rurale. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento.

Le cause dell’incendio

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato provocato da una scintilla generata durante lavori di saldatura con l’impiego di un flessibile. Le fiamme hanno raggiunto in pochi secondi le balle di fieno stoccate nel deposito, alimentando rapidamente l’incendio.

Danni e conseguenze

L’intervento è stato particolarmente complesso a causa dell’elevata quantità di materiale infiammabile presente nella struttura agricola. Al momento non risultano feriti, ma i danni materiali appaiono rilevanti e sono in fase di quantificazione.