Un violento incendio è divampato nella serata all’interno dello stabilimento Cofren, azienda specializzata nella produzione di supporti per impianti frenanti, situata nella zona industriale di Pianodardine, alla periferia di Avellino.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo. Le fiamme hanno rapidamente interessato gran parte della struttura, generando notevoli difficoltà nelle manovre di soccorso.

Colonna di fumo visibile a chilometri

Dallo stabilimento si è alzata una densa nube di fumo nero, alta e ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. L’area circostante è stata avvolta da un odore acre, creando apprensione tra i residenti e le aziende vicine.

Accertamenti in corso

Al momento non risultano confermate vittime o feriti, ma le autorità stanno verificando se al momento dello scoppio dell’incendio vi fossero persone presenti all’interno della fabbrica. Restano da chiarire anche le cause del rogo, che potrebbe avere ripercussioni significative sul tessuto industriale della zona.

Emergenza ambientale e sicurezza

Le istituzioni locali seguono con attenzione l’evolversi della situazione, soprattutto per valutare l’impatto ambientale della nube di fumo e le possibili conseguenze sulla salute dei cittadini. È consigliata prudenza per chi risiede nelle aree limitrofe, con particolare attenzione all’esposizione diretta ai fumi.