Momenti di paura ieri mattina in via Adriana ad Angri, dove un furgone carico di bombole di gas ha preso fuoco intorno alle 7:45, bloccando completamente la circolazione e mettendo a rischio l’area davanti al primo circolo didattico “Fusco”.

Le immagini dell’incendio, riprese da residenti e passanti e diffuse rapidamente sui social, mostrano il mezzo pesante avvolto dalle fiamme a pochi metri dall’ingresso della scuola elementare. In uno dei video più condivisi, girato da un balcone, si vede l’intervento di quattro uomini – tre giovani e l’autista del veicolo – che riescono a trascinare fuori dal vano posteriore numerose bombole di gas, scongiurando così una possibile esplosione.

Grazie al loro coraggio, l’operazione si è conclusa senza conseguenze per le persone presenti. Tuttavia, l’istituto scolastico è rimasto chiuso per l’intera mattinata: agli alunni è impedito l’accesso a causa dei fumi e dei miasmi sprigionati dalla combustione.

La strada è riaperta soltanto dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e provveduto alla rimozione del furgone incendiato. Le autorità stanno ora indagando sulle cause del rogo, mentre cresce l’apprezzamento per l’atto di prontezza e sangue freddo che ha evitato una tragedia in pieno centro cittadino.