Cinque giovani, provenienti da Napoli e da San Nicola la Strada (Caserta), sono denunciati per furto aggravato dopo aver tentato di sottrarre quasi 1.000 euro in capi di abbigliamento da due negozi del Centro Commerciale Campania a Marcianise. La merce, del valore complessivo di 950 euro, è recuperata e restituita ai negozianti prima che i responsabili riuscissero a allontanarsi.

L’intervento rientra in un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, svolto dal tardo pomeriggio del 25 settembre fino alle prime ore di oggi, che ha visto impiegati 17 pattuglie e 34 militari, distribuiti tra le stazioni di Marcianise, Orta di Atella, Sant’Arpino, Gricignano di Aversa, San Cipriano d’Aversa, Teverola e Cancello ed Arnone, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno (cane antidroga “Luna”) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta.

Altri interventi sul territorio

Gricignano di Aversa: un cittadino marocchino di 55 anni, senza fissa dimora, è denunciato per guida in ebbrezza e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. L’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, è trovato in possesso di un martello. Il ciclomotore è sequestrato.

Orta di Atella: denunciati due stranieri, originari di Ghana e Nigeria, già destinatari di provvedimenti di espulsione mai eseguiti, per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Capodrise: durante un’ispezione in una paninoteca con il supporto del Nas di Caserta, sono sequestrati 60 chili di prodotti alimentari e elevate sanzioni per circa 3.000 euro, a seguito di gravi irregolarità sulla tracciabilità degli alimenti e sull’uso dei locali.