Ha forzato un posto di blocco della Guardia di Finanza, speronando le auto dei militari e ferendone uno, nel tentativo di sfuggire ai controlli. Protagonista un uomo fermato lungo la strada provinciale che collega Caivano a Orta di Atella, tra le province di Napoli e Caserta.

La fuga e il tentativo di disfarsi della droga

L’uomo, alla vista dell’alt imposto dai finanzieri del gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha accelerato la corsa cercando di far perdere le proprie tracce. Durante la fuga ha provato a liberarsi delle dosi di stupefacente che trasportava in auto, gettandole lungo il percorso.

L’inseguimento si è concluso poco dopo: i militari lo hanno bloccato recuperando 71 dosi di crack e cocaina pronte per lo spaccio.

L’arresto e la convalida del giudice

Il pusher è stato arrestato in flagranza e condotto al carcere di Poggioreale. Il gip ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura della custodia cautelare in carcere.

Un’operazione che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio tra Napoli e Caserta, zona spesso interessata da episodi legati al traffico di stupefacenti.