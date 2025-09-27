Spettacolo pericoloso e irresponsabile sulla Napoli-Roma, dove un gruppo di motociclisti è finito ripreso mentre si esibiva in impennate a pochi metri dalle auto in corsa. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’uscita di Afragola ed è segnalato da un automobilista che ha inviato il filmato alla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli. Nel video, diffuso sui social e diventato virale in poche ore, si vedono i centauri impegnare l’intera carreggiata e sollevare la ruota anteriore della moto, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri automobilisti in transito.

Cosa prevede il Codice della Strada

Le impennate sono vietate in Italia: l’articolo 170 del Codice della Strada, al comma 1, stabilisce che i conducenti di motocicli e ciclomotori a due ruote non possono “procedere sollevando la ruota anteriore”.

La violazione comporta sanzioni amministrative salate e la decurtazione dei punti dalla patente, oltre al possibile sequestro del veicolo in caso di recidiva.

Reazioni e polemiche

La pubblicazione del filmato da parte di Borrelli ha suscitato indignazione e preoccupazione tra gli utenti. Molti hanno chiesto controlli più severi e sanzioni esemplari per scoraggiare comportamenti che trasformano le autostrade in vere e proprie piste da stuntman.