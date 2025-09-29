Una tragedia ha sconvolto la comunità di Montenero di Bisaccia a Campobasso. Ilaria Forgione, 25 anni appena compiuti, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel territorio di Montenero di Bisaccia. La giovane era all’ottavo mese di gravidanza e avrebbe presto coronato il sogno di diventare madre.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al compagno e a un amico di 16 anni. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro un muretto prima di ribaltarsi. Nonostante i soccorsi tempestivi, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Il destino ha reso la tragedia ancora più drammatica: lo schianto è avvenuto proprio nel giorno del compleanno della giovane, che poche ore prima aveva festeggiato con il compagno e gli amici.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intero paese. «La comunità è affranta e addolorata, siamo vicini alla famiglia», ha dichiarato la sindaca Simona Contucci, annunciando la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.

La Procura di Larino ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’incidente. La salma della 25enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli: nelle prossime ore il magistrato deciderà se procedere con l’autopsia o con la sola ispezione esterna.