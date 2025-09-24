Ha per titolo “Il viaggio continua” il tour 2025-2026 del cantautore Tony Colombo. Dopo una strepitosa estate, caratterizzata da un impressionante numero di “sold out” sia in Italia che all’estero, l’artista palermitano, ma napoletano d’adozione, riparte il 26 settembre da Murg in Germania per una “tre giorni” tedesca che comprende anche il 27 Waiblingen e il 28 Francoforte.

«Mi sento di dire “100.000 volte grazie” ai miei fan – afferma Colombo – il tour estivo 2025 è stato un viaggio indimenticabile: 100.000 cuori, 100.000 voci, 100.000 emozioni che diventano una sola. Questa non è solo musica, è la nostra storia, scritta insieme, notte dopo notte, palco dopo palco. Il sogno continua e il meglio deve ancora venire. Ovunque ho sentito tutto l’amore e la forza di un pubblico straordinario, che ha cantato a squarciagola con me tutti i miei brani, diventati poi di tutti loro. Grazie di cuore a tutta la popolazione incontrata in ogni location per l’affetto immenso e per aver reso unica questa mia tournée estiva. Un ringraziamento speciale a tutti per l’accoglienza e il supporto».

La lunga serie di concerti toccherà Roma (18 ottobre, teatro Italia), Milano (23 ottobre, teatro Carcano), Liegi (25 ottobre, Palais Des Congres), Colonia (26 ottobre, Santory Saal), Cosenza (13 novembre, teatro Garden), Piano di Sorrento (21 novembre, teatro Delle Rose), Montecatini Terme (23 novembre, teatro Verdi), Bari (Showville, 25 e 26 novembre), Taranto (27 novembre, teatro Orfeo), Latina (29 novembre, teatro D’Annunzio) e Bologna (13 gennaio 2026, teatro Dehon).