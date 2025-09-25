Dopo lo sciopero Nazionale di lunedì scorso, indetto dai sindacati di categoria per dire no al genocidio a Gaza, anche i giovani studenti del Liceo Rosmini di Palma Campania hanno deciso di far sentire la loro voce . Una manifestazione pacifica si terrà domani mattina proprio nei pressi del Liceo in via Ugo de Fazio dove gli studenti, tutti insieme, affronteranno la delicata questione che, tralasciando ogni sorta di colore politico, si sintetizza in un solo motto di speranza: Free Palestine.

“Un momento pacifico, una manifestazione che non è fine a se stessa, vuole essere un modo per fare sentire anche la voce di noi giovani, noi liceali , noi ragazzi che guardiamo al futuro e vogliamo fortemente che i nostri coetanei , i bambini che oggi si ritrovano sotto attacco possano finalmente trovare la pace e guardare al futuro come noi” –

Alessandro Carbone rappresentante d’istituto. La manifestazione prenderà il via alle ore 8:00 fino alle ore 11:00 e si aprirà con un minuto di silenzio in memoria dei civili, in particolare bambini deceduti durante la guerra in atto.