Momenti di grande apprensione questa mattina a Eboli, durante le celebrazioni dedicate ai Santi Cosma e Damiano, patroni festeggiati il 26 e 27 settembre. Nel corso della Santa Messa, celebrata nel santuario intitolato ai due santi, don Emmanuel, parroco della chiesa di San Bartolomeo e volto molto conosciuto nella comunità, è colto da un malore improvviso.

Secondo le prime ricostruzioni, il sacerdote sarebbe caduto a terra urtando la testa sul pavimento. La celebrazione è subito interrotta e i presenti hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato il parroco in ambulanza all’ospedale di Eboli, dove è sottoposto agli accertamenti clinici e ricoverato per monitorarne le condizioni.