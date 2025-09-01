La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per domani, dalle ore 9 alle 23.59.
Zone interessate
L’allerta riguarda quasi tutta la regione, con esclusione delle seguenti aree:
Zona 4: Alta Irpinia e Sannio
Zona 7: Tanagro
Fenomeni attesi
Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione e forte incertezza previsionale. Non si escludono fenomeni di particolare intensità, tra cui:
piogge improvvise e temporali localizzati
grandinate
fulmini frequenti
raffiche di vento anche violente
Rischi e criticità
La Protezione Civile richiama l’attenzione sul possibile rischio idrogeologico, con le seguenti conseguenze:
allagamenti di strade e locali a piano terra
innalzamento dei corsi d’acqua
ruscellamenti lungo le sedi stradali
caduta massi e smottamenti
Inoltre, fulmini, grandine e vento forte potrebbero causare danni a coperture, alberi, impianti e strutture esposte, oltre a disagi per il moto ondoso lungo le aree costiere.
Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e l’adozione di misure preventive per limitare rischi e danni.