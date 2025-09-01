La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per domani, dalle ore 9 alle 23.59.

Zone interessate

L’allerta riguarda quasi tutta la regione, con esclusione delle seguenti aree:

Zona 4: Alta Irpinia e Sannio

Zona 7: Tanagro

Fenomeni attesi

Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione e forte incertezza previsionale. Non si escludono fenomeni di particolare intensità, tra cui:

piogge improvvise e temporali localizzati

grandinate

fulmini frequenti

raffiche di vento anche violente

Rischi e criticità

La Protezione Civile richiama l’attenzione sul possibile rischio idrogeologico, con le seguenti conseguenze:

allagamenti di strade e locali a piano terra

innalzamento dei corsi d’acqua

ruscellamenti lungo le sedi stradali

caduta massi e smottamenti

Inoltre, fulmini, grandine e vento forte potrebbero causare danni a coperture, alberi, impianti e strutture esposte, oltre a disagi per il moto ondoso lungo le aree costiere.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e l’adozione di misure preventive per limitare rischi e danni.

Articoli CorrelatiALTRO DALL'AUTORE