Un pomeriggio di giochi e spensieratezza si è trasformato in tragedia a Roma, tra via Anagnina e via Tuscolana, dove un bambino di soli 4 anni ha rischiato di annegare durante una festa in piscina.

Il dramma durante i giochi in acqua

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in acqua insieme ai cugini quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe smesso improvvisamente di respirare. La madre, accortasi della difficoltà del figlio, ha lanciato l’allarme con un urlo disperato, facendo scattare immediatamente la catena dei soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale che hanno temporaneamente chiuso la via Anagnina per consentire l’arrivo dei mezzi di emergenza.

Il bambino, già in condizioni critiche, è stato intubato e stabilizzato dai medici. Successivamente è stato trasferito in codice rosso a bordo di un’eliambulanza atterrata nel piazzale della chiesa di San Girolamo Emiliani. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli.

La dinamica sotto accertamento

Gli agenti del reparto Volanti, intervenuti insieme al personale medico, hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento dell’incidente nella villa erano presenti circa 40 persone tra parenti e amici della famiglia Di Guglielmi – Casamonica, tutte sconvolte e sotto choc.

La madre, in evidente stato di agitazione, non è riuscita a fornire dettagli utili; sono stati gli altri familiari a raccontare che il piccolo stava semplicemente giocando in acqua prima di accusare il malore.

Le condizioni del bambino

Nonostante la tempestività dei soccorsi, le condizioni del bambino restano molto gravi. I medici del Gemelli stanno monitorando costantemente la situazione.