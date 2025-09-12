Il prossimo 13 novembre 2025 Pompei accoglierà il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, che parteciperà alle solenni celebrazioni per il 150° anniversario dell’arrivo dell’Icona della Vergine del Rosario a Valle di Pompei.

La nomina pontificia

Papa Francesco ha designato il cardinale Parolin Legato Pontificio per le celebrazioni ufficiali, che si terranno presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. L’evento commemorerà il 13 novembre 1875, giorno in cui giunse nella Valle l’immagine mariana che avrebbe segnato l’inizio della storia del Santuario e della nascita della nuova città.

Un appuntamento storico per Pompei

Il 150° anniversario rappresenta un momento di grande rilevanza religiosa e culturale, capace di richiamare fedeli da tutta Italia e dall’estero. La presenza del cardinale Parolin darà solennità a una ricorrenza che lega indissolubilmente la comunità pompeiana alla devozione mariana.