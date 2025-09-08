Dal 2025 entra in vigore un nuovo sostegno economico per i lavoratori che devono trasferirsi per motivi occupazionali: il Super Bonus Affitto, una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025. L’agevolazione consente di ricevere fino a 5.000 euro annui, esenti da imposte, per il rimborso del canone di locazione e delle spese di manutenzione della casa.
Chi può richiederlo
Il Super Bonus Affitto è destinato principalmente a:
lavoratori con reddito annuo non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente all’assunzione,
dipendenti assunti a tempo determinato tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2025,
chi trasferisce la residenza in un comune diverso da quello di origine, situato ad almeno 100 km di distanza.
Questi requisiti mirano a sostenere chi affronta un vero trasferimento per motivi di lavoro, riducendo l’impatto delle spese abitative.
Importo e durata del bonus
Il contributo massimo previsto è pari a 5.000 euro l’anno, riconosciuto per i primi due anni dall’assunzione. L’erogazione avviene tramite il datore di lavoro, che gestisce il rimborso a favore del dipendente.
Documenti necessari
Per accedere al bonus sarà necessario presentare:
dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente,
contratto di lavoro a tempo determinato,
contratto di locazione registrato,
certificazione del trasferimento di residenza.
La richiesta può essere inoltrata con il supporto del datore di lavoro, oppure tramite CAF o patronati, che assisteranno i contribuenti nella corretta compilazione della domanda.
Perché conviene
Il Super Bonus Affitto 2025 rappresenta una misura particolarmente vantaggiosa perché:
non prevede limiti di ISEE,
è esente da tassazione,
copre sia il canone d’affitto sia le spese di manutenzione ordinaria della casa,
offre un sostegno concreto a chi deve cambiare città per lavoro.