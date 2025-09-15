Gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno sequestrato un ristorante con varie irregolarità nei Quartieri Spagnoli, in via Speranzella, uno dei vicoli del centro storico vicino a via Toledo e al Murale di Maradona. Durante l’intervento, i figli del titolare hanno minacciato gli agenti: “Vi spariamo e vi accoltelliamo”.

Sul posto è intervenuta la pattuglia dell’Unità Operativa Avvocata, impegnata nelle attività di controllo per il contrasto alla movida irregolare e alla musica abusiva su strada.

Il sequestro del ristorante

Il ristorante è stato sequestrato perché aveva occupato suolo pubblico in modo stabile con tende, arredi e strutture danneggiando il suolo, ed era privo della corretta destinazione urbanistica. L’Autorità Giudiziaria aveva disposto lo sgombero del locale entro cinque giorni.

Durante il blitz, i due figli del titolare hanno ostacolato l’operazione e minacciato gli agenti con armi da fuoco e da taglio. Entrambi sono identificati e denunciati per minacce a pubblico ufficiale.

Controlli e sanzioni anche in vico Lungo Gelso

Nella stessa operazione, gli agenti hanno controllato altre attività in vico Lungo Gelso, una stradina parallela:

Un locale è sanzionato per occupazione di suolo pubblico in eccesso e assenza di nulla osta per impatto acustico.

Un altro locale, titolare di una SCIA come libreria con angolo pizzeria, era invece interamente adibito a pizzeria, ed è sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico e per uso irregolare della SCIA.

Entrambe le attività sono state diffidate a rimuovere le strutture temporanee (tende). In caso di mancata rimozione, scatteranno ulteriori sanzioni amministrative.