Tragedia della solitudine ad Avellino, nel cuore della città. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento all’ottavo piano di un palazzo in via Carlo Del Balzo. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari, preoccupati perché da tre giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

I pompieri, utilizzando l’autoscala, sono entrati nell’abitazione passando da un balcone e hanno fatto la tragica scoperta: l’uomo era già morto da alcuni giorni.

La notizia ha destato profonda commozione tra i familiari e i vicini di casa, sconvolti dall’accaduto.