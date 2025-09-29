Panico nel pomeriggio a Poggiomarino a causa di una grave perdita di gas che ha interessato la zona al confine con Boscoreale. L’odore di gas si è diffuso in mezza città, mentre Via Passanti Flocco è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire l’intervento dei tecnici.

Cause ancora in fase di accertamento

Al momento non è chiaro se la perdita sia legata ai numerosi cantieri in corso per il completamento del servizio di metano cittadino o a cause indipendenti. Le autorità locali stanno valutando la situazione e hanno garantito che le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

Interventi in corso

I tecnici stanno lavorando per contenere il problema e, secondo quanto si apprende, il peggio sembra essere scongiurato. La priorità resta la sicurezza dei cittadini e la ripresa della normale viabilità.

Problemi alla viabilità

La situazione si aggiunge alle difficoltà già presenti per la viabilità cittadina, già compromessa da una dozzina di cantieri sparsi sul territorio. Le autorità consigliano di evitare la zona e di seguire percorsi alternativi fino al termine dei lavori.