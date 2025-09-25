La Giornata Europea delle Lingue, celebrata ogni anno il 26 settembre, è un’iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea per incoraggiare l’apprendimento delle lingue e la comprensione interculturale. Quest’anno, la giornata si svolgerà con una serie di eventi e attività dedicate alle lingue e alla cultura europea.

Obiettivi della Giornata Europea delle Lingue

La Giornata Europea delle Lingue ha tre obiettivi principali:

– Sensibilizzare l’opinione pubblica: sull’importanza dell’apprendimento delle lingue per comprendere altre culture e costruire relazioni più solide.

– Mettere in evidenza la diversità linguistica: in Europa, con oltre 700 milioni di europei che parlano diverse lingue.

– Incoraggiare l’apprendimento delle lingue: per persone di tutte le età, sia a scuola che fuori dalla scuola.

Eventi e Attività

Gli eventi e le attività per la Giornata Europea delle Lingue sono vari e possono includere:

– Mini corsi in varie lingue: per scoprire nuove lingue e migliorare le proprie competenze linguistiche.

– Quiz online e laboratori linguistici: per testare le proprie conoscenze linguistiche e scoprire nuove lingue.

– Fiere del libro ed eventi culturali: per celebrare la diversità culturale e linguistica europea.

– Caffè linguistici e sessioni di conversazione: per praticare le lingue e incontrare nuove persone.

– Giochi e concorsi: per divertirsi e imparare nuove lingue.

Partecipazione e Inclusione

La Giornata Europea delle Lingue è aperta a persone di tutte le età e provenienze. Non è necessario essere fluenti o studiare attivamente una lingua per partecipare. Tutto ciò che serve è interesse e voglia di provare. Quest’anno, potrai anche partecipare a eventi online o di persona, a seconda delle tue preferenze.

Concorso di Poster e Inno Multilingue

Per celebrare il 25° anniversario della Giornata Europea delle Lingue, sono stati indetti due concorsi:

– Concorso di poster: crea un poster che illustri il motto “Le lingue aprono i cuori e le menti!” e invialo entro il 15 ottobre 2025.

– Inno multilingue: aiuta a creare un inno multilingue per la Giornata Europea delle Lingue traducendo il testo “Voices of Europe” nella tua lingua e inviando un video dell’esecuzione entro il 15 ottobre 2025.