La Festa dei Gigli di Nola, patrimonio immateriale riconosciuto dall’UNESCO, riparte sotto una nuova guida. Dopo le dimissioni del vice prefetto Roberto Esposito, nominato lo scorso anno per garantire lo svolgimento della manifestazione dedicata a San Paolino, il sindaco Andrea Ruggiero ha annunciato la nomina di un nuovo commissario.

Il nuovo commissario: Giovanni Ruggiero

L’incarico è stato affidato a Giovanni Ruggiero, commercialista e revisore dei conti. Il suo compito sarà quello di normalizzare la Fondazione Festa dei Gigli, affrontando criticità economiche e statutarie che negli ultimi anni hanno generato tensioni e decisioni controverse.

«Ritengo doveroso – ha dichiarato il sindaco in una lettera aperta ai cittadini – avviare un nuovo periodo di commissariamento, indicando una figura terza che possa affrontare con determinazione le difficoltà che rischiano di compromettere la missione dell’organismo».

Gli obiettivi: risanamento e trasparenza

Il percorso di rilancio prevede:

risanamento economico della Fondazione,

revisione di statuto e regolamento per eliminare ambiguità,

rafforzamento della governance con criteri di chiarezza e trasparenza.

Secondo il primo cittadino, soltanto così sarà possibile restituire stabilità a una tradizione che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini e turisti.

La critica alle decisioni precedenti

Il sindaco ha anche commentato alcune scelte assunte dall’ex commissario Esposito:

«Sarebbero state più comprensibili se adottate subito dopo la ballata, quando l’emotività era ancora forte. Oggi rischiano soltanto di destabilizzare il percorso che stiamo cercando di costruire in vista della prossima edizione».