Notte di disordini a Scafati, in via Niglio, area già nota per episodi di violenza e spaccio di droga. Dopo la rissa registrata mesi fa dai cittadini e finita sui social, la zona è tornata sotto i riflettori per schiamazzi notturni e comportamenti pericolosi. Un residente ha ripreso tre ragazzi a bordo di uno scooter, senza casco, mentre sfrecciavano a forte velocità nel piazzale davanti allo stadio comunale. Le immagini mostrano manovre rischiose, impennate e corse avanti e indietro che hanno creato pericolo per pedoni e automobilisti, oltre a disturbare il riposo dei residenti.

Di fronte a questa situazione, il sindaco Pasquale Aliberti ha chiesto l’intervento immediato dei carabinieri, commentando duramente quanto accaduto:

«Appena manca il controllo, nonostante le telecamere, ci sono giovani che dimostrano nessun rispetto né per sé stessi né per gli altri. Ho dovuto avvisare i carabinieri perché non è solo questione di schiamazzi: qui si rischia la vita. Se riconoscete questi ragazzi, se tra loro c’è vostro figlio, non fate finta di nulla ma intervenite prima che sia troppo tardi».

Il primo cittadino ha poi assicurato che l’amministrazione continuerà a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei residenti:

«Noi faremo la nostra parte per i cittadini del posto e, consentitemelo, anche per questi ragazzi che non hanno ancora compreso il valore della vita».