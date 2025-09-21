Un nuovo episodio di criminalità ha colpito nella notte la storica edicola della Torretta, alla Riviera di Chiaia a Napoli. Ignoti hanno divelto i catenacci utilizzando pezzi di ferro prelevati da un vicino cantiere e hanno portato via la cassa insieme a numerosi pacchetti di figurine e card dei Pokémon, oggi tra gli articoli più richiesti e di valore sul mercato.

La testimonianza del titolare

Il titolare, Giuseppe Parente, racconta lo sconforto dopo l’ennesimo colpo:

«Stiamo ancora facendo la conta dei danni. Già oggi è molto difficile per tutte le edicole andare avanti, figuriamoci per chi si trova accanto a un cantiere. Ringraziando Dio continuo a lavorare, ma tenere aperta un’edicola in Italia è complicato e così diventa impossibile».

Borrelli: “Degrado e baby gang in zona”

Sul posto è arrivato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato la situazione di crescente insicurezza:

«Quella di Giuseppe Parente è un’edicola storica. In quest’area, in prossimità di un cantiere privo di guardiania, alcune baby gang fanno il bello e il cattivo tempo: divelgono recinzioni, rubano materiali, sfrecciano in scooter sui marciapiedi, danno vita a furti e aggressioni. I residenti sono esasperati e hanno paura di uscire di casa. È necessario intervenire subito per riportare la sicurezza».

Quartiere esasperato dai disagi

La comunità della Riviera di Chiaia, già provata dai disagi causati dal cantiere, chiede ora interventi concreti contro l’escalation di microcriminalità che sta minando la vivibilità del quartiere.