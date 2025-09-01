Un tacito accordo tra una cassiera e una cliente per portare via prodotti senza pagarli è costato caro a due donne di 39 anni, arrestate dai carabinieri a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

La dinamica del furto

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 agosto in un supermercato della città. Secondo quanto ricostruito dai militari, la cassiera, dipendente dell’attività, avrebbe omesso di passare numerosi articoli alla cassa, permettendo alla complice di uscire con merce per un valore di oltre 255 euro senza pagare nulla.

L’intervento dei carabinieri

Lo stratagemma non è sfuggito ai controlli interni del supermercato. Il personale ha segnalato l’anomalia e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere, che hanno fermato le due donne e le hanno arrestate in flagranza.

Gli arresti domiciliari

Si tratta di due 39enni, una residente a Casapulla e l’altra a Curti. Dopo le formalità di rito, sono state condotte presso le rispettive abitazioni, dove si trovano agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.