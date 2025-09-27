Una serata movimentata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove due uomini sono sorpresi dai carabinieri della sezione radiomobile mentre viaggiavano a bordo di un furgone sospetto. All’interno del mezzo, i militari hanno poi scoperto due motociclette di grossa cilindrata appena rubate.

Alla vista della pattuglia, i due non si sono fermati all’alt e hanno abbandonato il veicolo, tentando la fuga tra le campagne circostanti. Ne è seguito un inseguimento che si è concluso con una violenta colluttazione. Uno dei fuggitivi, un 45enne di origine ghanese, ha cercato di divincolarsi colpendo i militari con calci, pugni e addirittura morsi.

Un carabiniere ha riportato la frattura di un dito e diverse lesioni da morso, ed è trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure del caso.

Nel cassone del furgone sono rinvenute le due motociclette rubate poche ore prima, già restituite ai legittimi proprietari. I responsabili sono due cittadini ghanesi di 47 e 45 anni: il primo è sottoposto a fermo per ricettazione e trasferito in carcere, mentre il secondo è denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.

Le indagini proseguono per verificare eventuali legami con altri episodi simili avvenuti nella zona.