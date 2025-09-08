Una vita dedicata al calcio e allo sport quella di Francesco Marrocco, il diciannovenne rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina in Ciociaria. Il giovane stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro in un ristorante della zona quando, alla guida della sua Chevrolet Spark, ha perso il controllo del veicolo. L’auto si è schiantata contro un muro, ribaltandosi e finendo in un campo di ulivi, dove ha preso fuoco. Intrappolato nell’abitacolo, per Francesco non c’è stato nulla da fare.

Funerali di Francesco Marrocco: data e luogo

I funerali di Francesco Marrocco si terranno martedì 9 settembre 2025, alle ore 15:00, presso la chiesa di Santa Maria della Valle, in via del Selvone 14, a Cassino.

Chi era Francesco Marrocco

Francesco aveva conseguito il diploma lo scorso luglio presso l’Istituto Tecnico Industriale “Ettore Majorana” di Cassino, indirizzo Costruzioni Aeronautiche.

Appassionato di sport, praticava il calcio e svolgeva anche attività di arbitro, con impegno e dedizione. Era tesserato con la Pro Calcio San Giorgio 2008, nel comune vicino di San Giorgio a Liri, dove viveva e giocava con la formazione Juniores.

Il cordoglio di scuola, comunità e amici

Grande il dolore espresso dalla comunità di Cassino e dei comuni limitrofi.

Don Francesco, insegnante del giovane, ha scritto dalla pagina della Parrocchia Sant’Antonio di Padova di Cassino:

“Sei un fiore reciso troppo presto. Ti ho visto crescere tra i banchi, trasformarti in un giovane uomo pieno di valori. Oggi il dolore è grande. Ma resta la certezza che il tuo passaggio su questa terra non è stato vano”.

Anche l’ITIS Ettore Majorana ha espresso vicinanza alla famiglia:

“La sua figura rimarrà impressa nella memoria e nel cuore dell’intera comunità scolastica”.

Il mondo dello sport piange Francesco

Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo calcistico e arbitrale.

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA), attraverso il presidente Antonio Zappi, ha ricordato Francesco come un ragazzo meraviglioso, augurandosi di “ritrovarlo sui campi di gioco del Paradiso”.

L’ASD Isola Liri 1925 ha espresso vicinanza alla Pro Calcio San Giorgio 2008:

“Il calcio perde un talento, la comunità un’anima speciale, capace di donare amicizia, sorriso e passione”.

Commosso anche il ricordo del suo allenatore al Real Cassino, con cui Marrocco aveva condiviso una stagione:

“Con la maglia numero 92 era il più giovane del gruppo. Fin dal primo allenamento si era capito che era un ragazzo speciale. Restano i ricordi di un ragazzo d’oro, che porteremo sempre con noi”.

Una comunità unita nel dolore

La scomparsa improvvisa di Francesco Marrocco lascia un vuoto profondo tra amici, compagni di squadra, colleghi e familiari. L’intera comunità di Cassino e San Giorgio a Liri si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.