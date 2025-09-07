Una domenica decisamente movimentata per Patrizio Rispo, storico volto di Un Posto al Sole. L’attore ha fatto preoccupare i fan dopo aver raccontato di un piccolo incidente automobilistico: una frenata brusca gli ha provocato un doloroso “colpo della strega” e due punti di sutura all’occhio.

Arrivato in pronto soccorso, Rispo ha trovato ad attenderlo l’amico Francesco Paolantoni, già ricoverato per diverticolite e un’intossicazione alimentare. L’incontro si è trasformato in occasione per improvvisare una gag, con la complicità di Paolantoni, condivisa poi in un video sui social che ha strappato sorrisi pur allarmando inizialmente i fan.

In un nuovo aggiornamento pubblicato su Instagram, l’attore ha spiegato di affrontare con serenità le cure, dopo un’intossicazione alimentare mista a diverticolite. Al momento è ancora presente un sondino nasogastrico, ma Rispo ha voluto rassicurare tutti: «Nulla di grave, solo piccoli acciacchi». Con la consueta ironia, ha commentato: «Domenica con gli amici… a una certa età è meglio che stiamo a casa».

Tra sorrisi, qualche punto di sutura e gag improvvisate, l’episodio si è così trasformato in un momento di leggerezza, confermando la vena comica di Rispo e Paolantoni, inseparabili anche nelle disavventure.