Tragedia sfiorata a Veroli, in provincia di Frosinone, dove un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una scarica elettrica mentre stava eseguendo lavori edili nella propria abitazione in via Palmerini.

L’incidente sul ponteggio

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava su un ponteggio insieme al padre, intento a sistemare alcune parti dell’abitazione, quando improvvisamente è rimasto folgorato. L’impatto con la corrente è stato violento e ha fatto subito temere il peggio.

Il padre, che si trovava accanto a lui, ha immediatamente dato l’allarme. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure di emergenza.

Condizioni gravi e corsa contro il tempo

Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito molto serie. Dopo le manovre di stabilizzazione, i medici hanno deciso per il trasferimento urgente in elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma, struttura di riferimento per traumi complessi e pazienti ustionati.

Al momento non sono ancora note le conseguenze riportate, ma i medici mantengono alta la riservatezza sulla prognosi, data la gravità dell’incidente.

Indagini in corso

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Veroli, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini dovranno stabilire se la folgorazione sia stata provocata da un contatto accidentale con cavi elettrici scoperti o da altre circostanze legate ai lavori in corso.

L’episodio ha scosso la comunità locale, dove il giovane e la sua famiglia sono molto conosciuti. In queste ore, amici e conoscenti si sono stretti attorno ai familiari, in attesa di notizie più rassicuranti sulle condizioni del 23enne.